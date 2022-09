Figurinha da Copa do Mundo é usada em pedido de namoro; veja vídeo

Um pedido de namoro inusitado ocorreu em Minas Gerais. João Pedro Gonçalves, de 19 anos, usou uma figurinha premiada do álbum da Copa do Mundo para pedir Eduarda Bartolini, de 18, em namoro. O vídeo do momento viralizou na rede sociais. Só no Tiktok, já são quase 3 milhões de visualizações.

Como os dois gostam muito de futebol, a ideia surgiu. A dupla torce pelo Atlético-MG e costuma ir aos jogos do Galo. Os dois se conheceram também numa época de Copa do Mundo, mas em 2018.

O estudante de Direito fez o pedido no dia 10 de setembro. A dupla resolveu montar o álbum da Copa do Catar e então veio a ideia de fazer o pedido.

"Desde então estávamos orando e esperando um pelo outro, aguardando a hora “certa” para iniciar um namoro (por questões de estudo, trabalho, maturidade e etc). Por termos começado a ter mais contato na Copa passada, época de álbum e etc, desta vez resolvemos montar o álbum juntos, e por isso, tive a ideia de fazer o pedido dessa forma", disse o jovem ao G1.

Eduarda aparece surpresa no vídeo. Ela demora um pouco a entender a situação. A jovem ainda revela que esperava o pedido, mas não daquela forma.

"Ele nem tinha falado com os meus pais ainda, então foi uma surpresa muito grande. Demorei pra acreditar, demorou pra cair a ficha. [...] Foi uma surpresa muito linda! Estou me sentindo muito amada. Estou muito, muito feliz! Não somente com o pedido, mas também com a repercussão que está tomando isso tudo", revelou ao G1.