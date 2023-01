FIFA sinaliza legalidade em negociação de Lucero e habilita atacante a estrear pelo Fortaleza

O atacante Juan Martín Lucero foi habilitado pela FIFA e está apto a estrear pelo Fortaleza na temporada. A entidade reconheceu que a negociação envolvendo Lucero, Colo-Colo e Tricolor do Pici ocorreu na legalidade. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Apesar do aval da FIFA, Juan Martín Lucero ainda precisa ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear com a camisa leonina. A regularização deve acontecer nos próximos dias.

O Colo-Colo, por sua vez, segue com o recurso na FIFA. O clube chileno entende que Juan Martín Lucero não tinha multa rescisória em contrato e que o vínculo teria de ser cumprido integralmente, até 2025. Os empresários do atacante, porém, tem entendimento distinto do documento, tendo viabilizado a aquisição em definitivo do Fortaleza.

O Tricolor do Pici anunciou Juan Martín Lucero em 13 de janeiro, após adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta. O vínculo será de três temporadas, até dezembro de 2025.

Na posição, Lucero disputará vaga com: Silvio Romero, Thiago Galhardo, Júnior Santos e Gustavo Coutinho.