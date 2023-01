Fifa marca data para entrega do prêmio The Best; veja detalhes

A cerimônia de entrega do Prêmio The Best, da Fifa, será realizado no dia 27 de fevereiro, em Paris. O mundo vai conhecer o melhor jogador do mundo das temporadas 21/22, mais a metade da 22/23, contando com a Copa do Mundo do Catar.

Lionel Messi é um dos grandes favoritos ao prêmio, já que a Copa do Mundo está no período de avaliação para a votação. O camisa 10 levou a Argentina ao tricampeonato no Catar. No torneio, ele marcou 7 gols e deu 3 assistências. Além disso, recebeu o troféu de melhor jogador do Mundial.

Outro candidato é Kylian Mbappé, vice-campeão da Copa do Mundo com a França. Ele foi eleito o segundo melhor jogador da competição e encerrou a disputa como artilheiro, com oito gols. Ele e Messi são companheiros no PSG.

A escolha será feita pelos técnicos e capitães das 211 confederações de futebol ligadas à Fifa, mais um jornalista desses países.