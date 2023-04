Fifa lança música oficial da Copa do Mundo feminina de 2023; veja

"Quando a Unity Beat tocar, torcidas de todo o mundo saberão que é a hora de se unir e criar uma atmosfera inesquecível. Das ruas aos estádios, a Unity Beat será um chamado para união e para relembrar o que juntou todos: futebol", disse.

O torneio tem início no dia 20 de julho de 2023 e se estende até o dia 20 de agosto. A primeira partida será entre Nova Zelândia x Noruega, no Eden Park.

Introducing the #UnityBeat! 🎶



Launching today as the official chant of #FIFAWWC 2023! 😍



100 days to go until we go #BeyondGreatness! 🙌