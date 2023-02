Fifa indica Messi, Benzema e Mbappé como finalistas para prêmio The Best 2023

A Fifa divulgou os finalistas ao prêmio The Best, de melhor jogador do mundo da temporada 2022-2023. Os indicados são o atacante argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain (PSG), e os franceses Karim Benzema, do Real Madrid, e Mbappé, também do PSG.

A entrega da premiação será no dia 27 de fevereiro, segunda-feira. A entidade adiou a cerimônia para incluir a Copa do Mundo na análise de desempenho: a Argentina de Messi se sagrou campeã mundial.

Em outubro de 2022, a revista France Football concedeu a Bola de Ouro para Benzema. O centroavante foi protagonista no título da Liga dos Campeões era o mais cotado. Já as últimas edições do The Best tiveram o polonês Lewandowski, do Barcelona, como vencedor.

O título individual era unificado até 2016, mas foi separado após desacordo entre France Football e Fifa, o que resultou em dois eventos. Na somatória geral, Messi é o maior campeão, com seis bolas de ouro. Vale ressaltar que Pelé, tido como maior jogador de todos os tempos, seria o mais vitorioso, com sete - premiação concedida após o fim da carreira. O brasileiro faleceu em 29 de dezembro, aos 82 anos.

Vencedores do prêmio The Best, da Fifa

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modric

2019 - Lionel Messi

2020 - Robert Lewandowski

2021 - Robert Lewandowski

Indicados nas demais premiações da Fifa

Indicadas ao prêmio de melhor goleira do mundo (The Best)

ALE - Ann-Katrin Berger (Chelsea)

CHI - Christiane Endler (Lyon)

ING - Mary Earps (Manchester United)

Indicadas ao prêmio de melhor goleiro do mundo (The Best)

ARG - Emiliano Martínez (Aston Vila)

CHI - Courtois (Real Madrid)

ING - Yassine Bounou (Sevilla)

Indicadas ao prêmio de melhor treinador do futebol feminino (The Best)

AUS - Pia Sundhage (Seleção Brasileira)

HOL - Sarina Wiegman (Seleção Inglesa)

FRA - Sonia Bompastor (Lyon)

Indicadas ao prêmio de melhor treinador do futebol masculino (The Best)

ESP - Pep Guardiola (Seleção Espanhola)

ARG - Sarina Wiegman (Seleção Argentina)

ITA- Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor jogadora de futebol do mundo (The Best)