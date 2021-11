Fifa define jogos da repescagem da Copa do Mundo de 2022; Itália e Portugal disputam uma vaga

A Fifa definu nesta sexta-feira (26) os confrontos europeus para a repescagem da Copa do Mundo de 2022. Com o sorteio, realizado em Zurique, na Suíça, as seleções de Portugal e Itália podem se enfrentam nas chaves, classificando apenas uma equipe para o Mundial no Catar.

Os demais times nacionais que brigam por vaga são: Áustria, Suécia, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia, Macedônia do Norte e República Tcheca. Com os agremiações separadas em potes, a entidade definiu três grupos com quatro participantes, em que um avança ao Mundial.

Confrotos das repescagem europeia para 2022:

Grupo A | Semifinal 1: Escócia x Ucrânia

Grupo A | Semifinal 2: País de Gales x Áustria

Grupo B | Semifinal 3: Rússia x Polônia

Grupo B | Semifinal 4: Suécia x República Tcheca

Grupo C | Semifinal 5: Itália x Macedônia do Norte

Grupo C | Semifinal 6: Portugal x Turquia

Assim, as seleções se enfrentam em semifinais no dia 24 de março de 2022, em jogo único. Cada grupo possui dois jogos, com os vencedores de cada partida realizando a final no dia 29 do mesmo mês e sacramentado classificação ao Mundial.

Por conta do sorteio, os vencedores das semifinais 2, 3 e 6 decidirão a final em seus respectivos países. Itália e Portugal estão no Grupo C e podem se enfrentam em uma possível final, que será realizada em solo português.

Repescagem internacional

A Fifa realizou também o sorteio da repescagem internacional, sem a presença de seleções europeias. As demais federações que irão se enfrentam em busca de vagas no Mundial de 2022 são: Ásia x Concacaf e Conmebol x Oceania.

Deste modo, as seleções que não conseguiram avançar direto para a fase de grupos do Mundial, através das Eliminatórias, irão duelar com equipes de outros continentes. Na América do Sul, o Peru está em 5º, o que indicaria repescagem, por exemplo.