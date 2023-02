Fifa aprova alocação de vagas para Mundial de Clubes 2025; veja quantidade por continente

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol (América do Sul): 6

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

A ideia é que o Mundial de Clubes seja disputado como uma Copa do Mundo, somente de quatro em quatro anos. O torneio em 2025 ainda não tem sede definida. Neste novo formato vai ser responsabilidade das confederações definir a quantidade de vagas dentro de cada continente.

A próxima edição do Mundial de Clubes não sofrou alterações e será disputada como nesse ano. A Arábia Saudita vai sediar o evento que será realizado de 12 a 22 de dezembro em 2023. O mesmo acontece em 2024.

A Fifa ainda confirmou que Canadá, México e Estados Unidos, países sedes da Copa do Mundo de 2026, já estão classificados e terão as vagas distribuídas pela Concacaf. Vale lembrar que o Mundial vai contar com 48 seleções em vez dos 32 que foram ao Catar no ano passado.