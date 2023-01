Fifa anuncia venda de meio milhão de ingressos para Copa do Mundo Feminina

A Fifa divulgou que meio milhão de ingressos já foram vendidos para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, que acontecerá em junho deste ano, na Austrália e Nova Zelândia.

Dentro dos países que mais compraram os ingressos - exceto o país sede - o recorde é dos Estados Unidos, seguido de Inglaterra, Qatar, Alemanha, China, Canadá, Irlanda e França. Ao todo, torcedores de 120 países já definiram presença no mundial feminino.

