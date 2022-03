Fifa anuncia que mais de 800 mil ingressos para a Copa do Mundo já foram vendidos

A Fifa anunciou que mais de 800 mil ingressos para a Copa do Mundo do Catar já foram adquiridos por torcedores ao redor do mundo. Os números foram revelados pela entidade nesta quarta-feira e são referentes à primeira fase das vendas para a competição. O Brasil está entre os dez países que mais compraram os bilhetes.



"No total, 804.186 torcedores já têm ingressos para ir aos estádios do Catar no final do ano", disse a Fifa, em comunicado. "Os dez países que mais compraram ingressos são Catar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita", concluiu.



A primeira etapa da venda de ingressos aconteceu em janeiro. Quem desejasse obter os ingressos deveria fazer um registro solicitando a compra. Em seguida, um sorteio foi realizado para definir quais torcedores teriam a oportunidade de efetuar a compra. Segundo a Fifa, cerca de 17 milhões de pessoas se cadastraram para tentar adquirir as entradas.



Os ingressos para a abertura e final do Mundial foram os mais procurados pelos torcedores. No entanto, a Fifa também revelou o aumento da procura de pacotes "por seleções e estádios", que dá o direito de acompanhar os jogos de determinada seleção ou conhecer diferentes estádios do país, respectivamente.



A segunda fase de vendas foi finalizada na terça-feira. Nesta etapa, a compra dos bilhetes aconteceu por "ordem de chegada" no site da Fifa. No primeiro dia de vendas, a espera para iniciar o processo chegou a passar de três horas.



O sorteio para a Copa do Mundo, que dividirá as 32 seleções classificadas em oito grupos, está marcado para esta sexta-feira, a partir das 13h (horário de Brasília).

