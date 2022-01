Fifa anuncia finalistas ao prêmio de melhor treinador do mundo; veja indicados

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (6), os finalistas do prêmio de melhor treinador do mundo para a temporada 2020-2021. O anúncio do vencedor será feito no dia 17 de janeiro, durante cerimônia de premiação em Zurique, na Suíça.

Os indicados no âmbito masculino são: o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City; o alemão Thomas Tuchel, do Chelsea; e o italiano Roberto Mancini, da seleção da Itália.