FIFA 21: Pelé relembra golaço recriado na eLibertadores e agradece em rede social

Na última terça-feira (16), o campeão da eLibertadores Pedro Resende ganhou um presente a mais. Pelé, através das redes sociais, agradeceu pela recriação que Pedro fez de um golaço que o Rei marcou em uma edição da Copa Libertadores da América. Feliz, o ídolo do Santos afirmou que passou o dia revivendo como foi a partida.

"Eu adoro quando as novas gerações se inspiram nos meus gols para recriá-los nos videogames. Eu recebi este vídeo do pessoal da EA Sports, e passei o dia lembrando desta partida. Muito obrigado pelo carinho", postou Pelé no Instagram.

O jogador Pedro Resende, da Inter de Milão, refez o golaço de Pelé e explicou o passo a passo no vídeo. Pedro ficou emocionado ao ver a postagem de Pelé e agradeceu a chance de recriar um gol do Rei do Futebol e também as palavras de seu ídolo.

"Sem palavras! Obrigado, Rei Pelé pela postagem. Foi um prazer recriar um gol seu.", agradeceu.

Sem palavras... 😭😭😭 Obrigado Rei @Pele pela postagem. Foi um prazer recriar um gol seu. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/tiN88lb7Jz — Pedro Resende (@PResende97) March 17, 2021

