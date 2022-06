Ficou parecido? Jorge Jesus tem rosto desenhado em melancia ao ser homenageado na Turquia

O ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, recebeu uma homenagem inusitada na Turquia, onde vai comandar o tradicional Fenerbahçe. Uma melancia com o rosto do treinador desenhado foi dado de presente ao técnico por um chef de cozinha. As imagens foram divulgadas pelo clube turco.

Legenda: Jorge Jesus foi homenageado com uma melancia 'diferente' Foto: Fenerbahçe

Jorge Jesus inicia hoje o período de pré-temporada e já tem um grande desafio pela frente. A equipe busca classificação para a fase de grupos da Liga dos Campões e vai enfrentar o Dínamo de Kiev na fase preliminar da competição.

A antecipação das atividades no clube turco visam a preparação do time para o jogo, marcado para 27/07. A primeira partida ainda não tem local definido, tendo em vista que o time ucraniano não poderá mandar a partida em casa por conta da guerra contra a Rússia.

