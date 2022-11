‘Fica, Vojvoda’: Boeck revela pedido de jogadores por permanência de técnico após vaga na Liberta

Ídolo no Fortaleza, Marcelo Boeck começou a se despedir das traves após o fim do Brasileirão. Com 25 anos de carreira, ele tem se preparado para continuar a trabalhar no futebol fora de campo. O goleiro comentou a renovação do técnico Juan Pablo Vojvoda com o Leão e revelou o pedido dos jogadores pela permanência do argentino. A entrevista ocorreu nesta sexta-feira (18), no programa Jogada 1º Tempo.

O pedido ocorreu no vestiário da Vila Belmiro, após a vitória contra o Santos, o último duelo do Brasileiro de 2022. A vitória garantiu ao Fortaleza a vaga na pré-Libertadores de 2023. Boeck destacou a espontaneidade do momento que reunião atletas e funcionários do clube.

“A gente imaginava a permanência, por tudo que ocorreu no último jogo. Certos tipos de reações no vestiário, até muito espontânea assim dos jogadores, da direção. Acho que nenhum treinador jamais tenha visto, um grupo todo de jogadores poder clamar e pedir para que ele ficasse. Logicamente, a classificação para pré-Libertadores, o ano que a gente fez, o projeto apresentado, acho que tudo isso fez com que a gente pudesse amanhecer hoje mais tranquilo e mais feliz", explicou Boeck.

Marcelo Boeck goleiro do Fortaleza Nossa torcida, graças a deus, é diferente. Ela não vai ao estádio só para olhar o jogo, ela vai para dar show. Com certeza isso pesou, pesou muito também ir à pré-Libertadores, um sonho não só dele, mas de todos nós. E da maneira que foi. Terminar o ano dessa maneira... Unânime. Todos os nossos jogadores, os funcionários, cantarem aquilo que a torcida canta: 'Fica Vojvoda

'.

O Fortaleza anunciou a permanência de Juan Pablo Vojvoda como técnico da equipe para as próximas duas temporadas. Para Boeck, a marca principal do argentino é o equilíbrio com o qual comanda o grupo. O pedidos dos atletas, tão defendidos por ele, também pesou.

“Foi algo para ele que, assim, ficou marcado. É muito difícil um treinador, por melhor que seja, por mais humano que seja, por mais regularidade que tente fazer dentro do ano... Fazer com que o projeto pessoal de cada jogador fique em segundo plano para que o projeto do Fortaleza seja o primeiro, e conseguir equilibrar isso não é fácil para um treinador, e ele conseguiu chegar o mais perto possível disso”, explicou o goleiro.

Despedida

Marcelo Boeck se despediu da torcida após a goleada do tricolor contra o Bragantino. Emocionado, o jogador foi homenageado pela torcida e pelo clube. O goleiro revelou que tem estudado e avalia a possibilidade de trabalhar em algum departamento de futebol. Ele se colocou à disposição do Tricolor.

"O futebol é um vício que nos deixa sempre querendo mais. Tenho tudo para continuar no futebol, mas a gente precisa evoluir, entender o outro lado também, né? Então procuro aprender um pouco mais, quem sabe poder continuar no futebol e ajudar também fora das quatro linhas. Todo mundo sabe o amor que tenho por esse clube. No momento em que o Fortaleza me chamar, vou estar sempre aqui. Mas preciso me qualificar, preciso estar à altura daquilo que são as exigências que o clube precisa”, explicou o goleiro.

