Festival Rei e Rainha da Orla na vela movimenta fim de semana de Fortaleza

A etapa final do Festival Rei e Rainha da Orla movimentará o fim de semana de Fortaleza, com o Desafio da Capital na Vela. As inscrições se encerraram na última quarta-feira (8), para as disputas previstas para sábado (11) e domingo (12). O evento é organizado pela Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará (FVMEC).

O percurso será montado na Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema, com auxílio de boias para que os participantes possam apresentar suas habilidades numa espécie de circuito fechado. O downwind terá sua largada da Sabiaguaba e chegada à Barra do Ceará, com 34 km de aventura.

No sábado (11), as atividades esportivas serão realizadas na Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema. Já no domingo (12) será realizado um downwind por toda a orla de Fortaleza, contemplando pontos turísticos e esportivos.

Para ser considerada uma equipe participante, os competidores deverão reunir três das cinco modalidades convidadas e, obrigatoriamente, ter em sua composição uma participante da categoria feminina.

As modalidades escolhidas para a edição 2021 são: Kitesurf (Wave & Bi-Direcional), KiteFoil (Fórmula Kite e Tubular), Hobie Cat 16, Wing e Windsurf.

SEGURANÇA

O evento contará com equipe de salvatagem dentro e fora da água. No mar haverá, ao menos, três embarcações do evento, uma embarcação do CBMCE e uma embarcação da CPCE. Já em terra, haverá um veículo em contato direto com as embarcações oficiais para identificar e auxiliar na ocasião de resgates.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 11/12

9h - Inicio das Regatas

10h - Reunião Competidores

11h - Início das regatas - Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema Domingo, 12/12 10h - Reunião dos Competidores

11h - Largada do Downwind- Sabiaguaba

16h - Cerimônia de Premiação – Vila do Kite

PREMIAÇÃO

Overall Masculino

1° Lugar: R$ 500,00 + medalha + coroa

2° Lugar: R$ 300,00 + medalha

3° Lugar: R$ 200,00 + medalha

Overall Feminino

1° Lugar: R$ 500,00 + medalha + coroa

2° Lugar: R$ 300,00 + medalha

3° Lugar: R$ 200,00 + medalha

Nas disputas de cada modalidade (Hobie Cat 16, Wing, KiteFoil, Windsurf e Kitesurf), serão contemplados com medalhas os 3 primeiros colocados de cada uma. Premiação para equipe campeã: R$ 1.000,00 (hum mil reais).

