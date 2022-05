Festival de Esportes a Remo acontece neste final de semana em Amontada; veja detalhes

O município de Amontada receberá entre 27 e 29 de maio o IV Festival de Esportes a Remo de Amontada. O evento acontece na vila de Icaraizinho de Amontada.

O festival visa reunir esportistas associados à Associação de Stand Up Paddle do Ceará (ASUPCE) e profissionais de outras áreas para fortalecer o vínculo do município com as práticas do remo e de outras modalidades aquáticas.

O evento contará com oficina de remo para alunos selecionados, remada na enseada da Praia de Icarizinho com demonstração de modalidades de vela, além das competições kids, júnior e adultos de stand up paddle, canoia havaiana e caiaque.

Serviço

Veja a programação completa aqui

Local: Praia de Icarizinho de Amontada, em Amontada (CE)

Data: 27, 28 e 29 de maio (sexta, sábado e domingo)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte