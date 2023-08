Festa de aniversário de Gabigol tem protesto da torcida: 'O Flamengo não precisa de você'

Durante a festa de aniversário de Gabigol, um grupo de 30 torcedores do Flamengo protestou do lado de fora da casa de eventos em que estava sendo realizada a comemoração, na terça-feira, (29), no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em decorrência da má fase que vive o Rubro-Negro, a festa do jogador se tornou alvo de manifestações. A polícia precisou intervir para conter os ânimos dos torcedores.

A organização da festa, além de ter cercado o local com tapumes, colocou seguranças na frente do local onde acontecia o evento. Três viaturas da Polícia Militar davam suporte. Porém, não foi suficiente para conter agressões contra o carro em que o volante Gerson estava e a quebra do retrovisor do carro em que Erick Pulgar chegou na festa. A polícia precisou intervir na manifestação com bombas jogadas do lado de fora.

Gritos como "vergonha, vergonha, time sem vergonha" foram cantados na entrada do local e faixas criticando Gabigol e a gestão do clube, presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz, também foram expostas.

Segundo o jornalista Léo Dias, alguns torcedores chegaram a tentar invadir o evento, foram contidos pela polícia que estava no local e ambos entraram em confronto.

Para além do aniversário, Gabriel aproveitou a ocasião para lançar mais uma música. Lil Gabi, como é chamado no meio musical, divulgou a faixa de trap "O Que Você Quer De Mim?", gravada juntamente com o DJ Zullu e o trapper JF.

TEMPORADA AMARGA

O Flamengo, na temporada, apesar de estar na final da Copa do Brasil, acumula frustrações. Está fora da Conmebol Libertadores e 15 pontos distante da liderança do Brasileirão, não era a campanha esperada pelos torcedores. Além dessa situação, o Rubro-Negro ainda conta com a perda de quatro títulos no primeiro semestre do ano, Carioca, Mundial e Supercopas do Brasil e Sul-Americana. O treinador Jorge Sampaoli tem sido bastante contestado e balança em seu cargo.

O treino dessa quarta-feira (30), será realizado no período da tarde, às 15h, diferente dos demais. O Flamengo agora se prepara para enfrentar o líder Botafogo, no sábado (2), ás 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.