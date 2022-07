Festa cara: Palmeiras multa Gabriel Veron depois de flagra bebendo em balada, veja vídeo

O rolê da madrugada desta quarta-feira (13) custou caro para Gabriel Veron. O jogador do Palmeiras foi flagrado bebendo em uma festa e foi multado em 40% do salário pelo clube. O momento aconteceu ás vésperas do jogo decisivo entre Palmeiras e São Paulo que acontece amanhã e decide vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor abriu vantagem na primeira partida e o Porco precisa reverter o placar de 1x0.

Gabriel Veron, do Palmeiras, aparece em vídeo bebendo em uma casa noturna de São Paulo.



O jogador se reapresentou para o treino desta manhã e confirmou a veracidade do vídeo divulgado. Veron reconheceu o erro, assumiu sua responsabilidade e pediu desculpas pelo acontecido. O camisa 27 esteve um tempo sem treinar, depois de sofrer um corte no pé e levar onze pontos.

A diretoria reuniu todos os jogadores mais jovens do clube e deixou claro que não aprova esse tipo de comportamento.

