Ferroviário x Vitória: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Vitória/BA, neste domingo (24), buscando a recuperação na Série C do Brasileiro e deixar o Z4. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília) no Estádio Presidente Vargas.

O Tubarão da Barra abre a zona de rebaixamento da competição, com 15 pontos, e encara um adversário que não perde há quatro rodadas (3 vitórias e um empate) e está na 10ª colocação da tabela, com 21 pontos e sonhando com o G-8.

Derrota

Na partida anterior, o Tubarão da Barra foi derrotado pelo Campinense por 2 a 0 no estádio Amigão, em Campina Grande, retornando ao Z4. São 4 rodadas para a equipe de Francisco Diá reagir e se manter na "Terceirona". O treinador, volta a comandar o time coral após cumprir suspensão na Paraíba.

Onde assistir a partida

A partida é transmitida pela DAZN e Verdinha 810 AM

Palpites

Prováveis escalações

Ferroviário:

Jonatan; Vitão, Gabriel Neto e Fredson; Marcos Martins, Alemão, Reinaldo, Natan Costa e Emerson Dudu e Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá

Vitória:

Dalton, Alemão, Marco Antônio, Guilherme Lazaroni, Léo Gomes, Dionísio, Alan Santos, Eduardo, Rafinha, Luidy, Colômbia, Santiago Tréllez. Técnico: Moacir Junior.

Ficha técnica | Ferroviário x Vitória

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Castelão

Data: 23/07/2022

Transmissão: DAZN

