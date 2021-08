Ferroviário x Tombense/MG ao vivo: confira tudo sobre o jogo pela Série C

Ferroviário e Tombense se enfrentam neste sábado (21) no estádio Elzir Cabral, pela 13ª rodada da Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra é o 6º do Grupo A com 18 pontos, enquanto o time mineiro é o 4º, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols melhor.

A última vitória do Tubarão da Barra aconteceu há mais de um mês, no dia 18 de julho, quando venceu o Manaus por 1 a 0. De lá para cá, o Ferroviário soma quatro empates consecutivos

Quem vencer se mantém no G4 e assume provisoriamente a liderança do Grupo A. Aguarde enquanto carregam as informações:

Ferroviário e Tombense ao vivo