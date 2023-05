Ferroviário x Tocantinópolis pela Série D: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Tocantinópolis neste domingo (21), às 17 horas no estádio Presidente Vargas, pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra busca sua 3ª vitória pelo Grupo 2, no qual é líder com 6 pontos.

A equipe de Paulinho Kobayashi venceu Fluminense/PI (2x0 no PV), e Cordino/MA (1x0 no Leandrão), já abrindo 4 pontos dentro do G4. O adversário tem apenas 1 ponto e está em 7º na classificação.

Reforços e ausências Para o duelo, o Ferrão terá novidades e ausências importantes. Vários atletas estão recuperados de contusão, como Geninho, Matheus Lima, Lincoln, Marconi e Brayan, além do goleiro Caio Ruan que foi relacionado pela primeira vez. Já os atletas Mattheus Silva, Daniel Marcos e Ciel, bem como Tarcísio, ficarão ausentes em tratamento médico. Outras duas ausências já definitivas são William Alves, que encerrou contrato, e Felipe Guedes, afastado por problemas familiares e acertando desligamento. Cearenses se enfrentam A 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro reservou dois confrontos locais, envolvendo clubes cearenses: no sábado (20), o Iguatu perdeu por 2 a 1 para o Pacajus no estádio Morenão, em Iguatu. O Azulão, se mantém com 3 pontos e o Indio salta para 4 pontos. O outro confronto será neste domingo pelo Grupo 3, Caucaia e Atlético Cearense, que se enfrentam no estádio Raimundão, em Caucaia, às 16 horas, pelo Grupo 2. Os dois clubes estão empatados com 2 pontos.

ONDE VAI PASSAR

Verdinha 92,5 FM

PALPITES

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Ferroviário x Tocantinópolis

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson, Roni Lobo, Vinícius Paulista, Deysinho, Juninho Quixadá, Abner, Gabryel Martins e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Tocantinópolis: Anderson Testa, Marcinho, Marcos Arthur, Neguete, Fernando Ceará, Kaique, Xaves, Tiago Bagagem, Jayme, Andrezinho e William. Técnico: Jairo Nascimento

FICHA TÉCNICA

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 19 de maio, 17h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto - DF

Assistente 1: Francisco Marcondes Mendes Simão - CE

Assistente 2: Eleuterio Felipe Marques Junior - CE