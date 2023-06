Ferroviário x Parnahyba/PI pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Parnahyba/PI nesta quarta-feira (7), às 20 horas no estádio Presidente Vargas, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra busca sua 6ª vitória pelo Grupo 2, no qual é líder com 15 pontos. Já o time piauiense é o vice-lider com 10 pontos.



A equipe de Paulinho Kobayashi venceu Fluminense/PI (2x0 no PV), Cordino/MA (1x0 no Leandrão), Tocantinópolis (1x0 no PV), Caucaia (1x0 no PV) e Atlético/CE (2x0 no Domingão), já abrindo 10 pontos dentro do G4.



Reforço e desfalques

O Ferrão conta com o reforço do atacante Bruno Gonçalves, recém-contratado. Os atletas Ciel, Cesar Sampaio e Tarcísio estão entregues ao departamento médico.



PALPITES



Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Ferroviário x Parnahyba/PI





ONDE ASSISTIR

Rádio Verdes Mares e FSPORTStv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson, Lincoln, Mattheus Silva, Marconi, Vinícius Paulista, Deisinho, Abner, Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Parnahyba/PI​:

Cris, Felipe Pacajus, Renan, Gilmar Bahia, Elivelton, Jerfeson Marcelo, Rafael Tchuca, Dim, Henrique Sukita, Rodrigo, João de Deus. Técnico: Michel Lima



FICHA TÉCNICA



Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 7 de junho, 20h (de Brasília)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus - RJ

Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior - CE e Wesley Rodrigues Miguel - CE