Ferroviário x Pacajus: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Já sem chances de título da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o Ferroviário se volta para outros objetivos nas duas rodadas finais. O clube busca agora garantir a presença direta na semifinal do Estadual, garantida se confirmar a vice-liderança, mas terá um confronto direto nesta quarta-feira (16), contra o Pacajus, às 15 horas no Estádio Elzir Cabral.

O duelo é direto, já que o time coral é o vice-líder com 22 pontos, enquanto o Pacajus tem 19 e está em 3º lugar. Se o Índio do Vale do Caju vencer o jogo, toma a posição coral, já que ficaria na frente pelo número de vitórias.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube e do tempo real do Diário do Nordeste.

Como chegam

O momento do time coral não é bom, já que vem de dois empates com o novo técnico Paulinho Kobayashi, o último com um gol nos minutos finais, contra o Icasa no último sábado, no Inaldão, em Barbalha. O empate foi o 7º do Tubarão da Barra em 12 jogos, que se ainda está invicto, tropeçou demais e isso custou o fim das chances de título da 1ª Fase ao fim da 12ª rodada, com o Caucaia se sagrando campeão e dono da vaga na Copa do Brasil de 2023. Antes de Kobayashi, o Tubarão da Barra já vinha de dois empates com o técnico anterior, Anderson Batatais, demitido após não conseguir se aproximar do Caucaia e empatar tanto.

O artilheiro coral Edson Cariús afirmou que o duelo contra o Pacajus é uma final para o clube.

"É um jogo mportante, pois deixamos os adversários encostarem na busca pela vaga na semifinal. Será uma final pra a gente. Queremos vencer o jogo e garantir vaga na semifinal. O adversário está em uma crescente na competição, o Raimundinho é um treinador que conhece o futebol cearense, o Ferroviário, e será um jogo difícil. Mas estaremos em casa e temos que nos impôr", disse o camisa 9 coral.

Já o Pacajus, vem em franca ascensão na tabela após a chegada do técnico Raimundinho, com 3 vitórias seguidas e seguindo firme pelos dois objetivos paralelos: ou a vaga direta na semifinais via G2, ou assegurar a vaga no G4, que dá vaga nas quartas de finais.

Prováveis Escalações

Ferroviário

Jonathan; Roni, Vitão, Éder Lima, Madson, Dudu, Lucas Gonçalves, Mauri, Wandson, Gabriel Silva, Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Pacajus

Jhones, Felipe Pacajus, Igor, Jefferson, Guto, Carlão, Lincoln, Rayro, Edson, André Cassaco, Testinha. Técnico: Raimundinho

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 13ª rodada

Local: Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 16 de janeiro de 2022 / 15 horas

Árbitro: Renato Pinheiro

Assistentes: Armando Lopes e Eleutério Marques

Transmissão: FCF TV e tempo real do Diário do Nordeste.

.