Ferroviário x Maracanã: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ferroviário e Maracanã entram em campo neste sábado (17), às 16h40, no Estádio Presidente Vargas, para jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela FCF TV no YouTube.

PALPITES

Como chegam as equipes

Em 3º com 7 pontos no Grupo B, o Tubarão da Barra chega para o confronto com reduzidas chances de terminar como líder do grupo e ir direto para as semifinais, pois se empatar em pontos com o Ceará teria que tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Por isso o objetivo do clube é encerrar na vice-liderança e ter o mando de campo no jogo de volta das quartas de finais.

Hoje o Ferrão tem o mesmo número de pontos que o Iguatu - vice-líder - e um gol a menos de saldo.

Já o Maracanã, ainda sonha com a liderança do Grupo A. Com 8 pontos, o Alvianil precisa vencer e torcer para que o Fortaleza perca o clássico contra o Ceará, ultrapassando assim o Tricolor de Aço na pontuação, que hoje tem 10.

Caso o Leão empate, o Maracanã teria que tirar uma vantagem de 6 gols.

Pensando na vice-liderança e ter o mando de campo nas quartas de finais, o Maracanã um ponto a mais que o Floresta, que tem 7. O Verdão visita o Iguatu no mesmo horário.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Douglas Dias, Wesley, Geninho, Willian Rocha, Ernandes, Lincoln, César Sampaio, Tarcísio, Gabryel Martins, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Mauricio Copertino

Maracanã: Léo, Zé Augusto, Igor, Alan Ferreira, Rogério, Iago Barbosa, Patuta, Marcos Vinícius, Rian, Davi e Júnior Mandacaru. Técnico: Junior Cearense

Ficha Técnica

Ferroviário x Maracanã - 17/02 (sábado) – 16h40 –PV

Árbitro: Renato Pinheiro (CBF)

Árbitro Assistente 1: Renan Aguiar da Costa (CBF)

Árbitro Assistente 2: Yuri Rodrigues Cunha (CBF)

Quarto Árbitro: Alexandre de Sousa Peixoto (Especial)