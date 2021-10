Ferroviário x Juazeirense: confira horário, palpites e prováveis escalações

Depois de praticamente um mês sem jogos oficiais após a eliminação na 1ª fase da Série C do Brasileiro, o Ferroviário volta a campo pela Copa do Nordeste 2022, nesta terça (19). O time coral faz jogo único contra a Juazeirense/BA, pela 2ª fase preliminar da competição. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Se o Ferrão avançar, encara o vencedor do Santa Cruz x Floresta pela 3ª fase preliminar da Copa do Nordeste.

O mando do jogo é do time coral, mas como o Castelão foi vetado para o clube quatro dias antes do jogo por já ter uma partida marcada para amanhã entre Ceará e Palmeiras pela Série A, a CBF marcou o jogo para Arena das Dunas, em Natal (RN), às 21h30.

Onde Assistir

A partida terá a transmissão do Nordeste FC

Na bronca

A mudança de local da partida indignou a diretoria coral, pelo tratamento ao clube, entendendo que a Secretária de Esporte e Juventude (Sejuv) poderia ter aberto uma exceção para liberar o jogo mesmo com as diretrizes da Portaria Conjunta SEJUV/SOP n° 001/2021, que indica a utilização do campo da Arena Castelão em intervalo mínimo de 48h ininterruptas entre um jogo e outro.

Após a mudança, a CBF arcou com os custos de deslocamento e hospedagem de 26 pessoas. O Ferroviário terá que pagar o excedente disso e o aluguel do estádio. Além disso, o time coral realizou uma logística especial para a partida.

Reformulado

O técnico Anderson Batatais terá um grupo reformulado após 9 saídas, entre elas jogadores importantes ao longo da temporada (Adilson Bahia, Sousa Tibiri, Dioguinho, Augusto, Reinaldo e Polegar) e algumas contratações. Chegaram os atacantes Wandson, Hugo Freitas, Fabrício e Clisman, o meia-atacante Thiaguinho, o volante Lucas Gonçalves e o zagueiro Túlio, este retornando de empréstimo.

"Dos jogadores que chegaram, conhecíamos o Wandson, Klisman, Tiaguinho e os outros a gente passa a conhecer nos treinamentos. São jovens promissores e que deixam a equipe mais rápida, mas perde a experiência. São jogadores de qualidade que podem nos ajudar", declarou o treinador Anderson Batatais.

Legenda: O técnico Anderson Batatais tenta levar o Ferroviário para a fase de grupos da Copa do Nordeste Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Como preparação, o Ferroviário fez no último dia 13, amistoso contra o União e venceu por 3 a 1, gols de Thiago Aperibé (2) e Édson Cariús.

O treinador espera que o time faça o que foi implementado nos treinos e no amistoso preparatório.

"Vamos tentar fazer o que a gente faz sempre, que é buscar o gol. Se entender que no momento temos que esperar, vamos esperar. Se é pra buscar o gol, vamos buscar. Isso depende muito do jogo. Treinamos para ganhar o jogo. Vai tudo depender de como se apresentarão a nossa equipe e a do adversário. O Betinho (treinador) é um adversário que gosta de jogo. Cabe a nós ter a leitura do jogo. Que a estratégia nossa dê certo contra eles".

Prováveis Escalações

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Richardson, Vitão e Emerson; Diego Viana, Mauri, Wesley Dias, Wandson, Edson Cariús e Thiago Aperibé. Técnico: Anderson Batatais

Juazeirense/BA

Rodrigo Calaça, Carlinhos, Jamerson, Wendell, Daniel Nazaré, Patrik, Capone, Ian Augusto, Toni Galego, Érico Júnior, Eduardo. Técnico: Betinho

Ficha Técnica:

Competição: Copa do Nordeste 2022 - 2ª Fase Preliminar

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Data e horário: 19 de Outubro de 2021 - 21:30

Árbitro: Diego da Silva - SE

Assistentes: Vaneide Vieira de Gois -SE e Thiago Emanuel Reis de Albuquerque - SE