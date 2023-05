Ferroviário x Fluminense/PI pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário estreia na Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (7), às 17h, contra o Fluminense-PI. O duelo acontece no Presidente Vargas.

O time coral chega para a competição com a base do 1º semestre mantida, mas também contratou reforços para o técnico Paulinho Kobayashi. A renovação de contrato de destaques com o goleiro Douglas Dias e do atacante Ciel serão pilares de um time que fez um bom papel no Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

A saída do atacante Erick Pulga para o Ceará é uma baixa considerável, mas o clube contratou 7 reforços: Daniel Marcos (lateral-direito), Geninho (zagueiro), Marconi (volante), Brayan (Lateral-esquerdo), Abner (atacante), Gabryel Martins (atacante) e Tarcísio (meia).

O técnico Paulinho Kobayashi analisou os reforços contratados pelo Ferroviário.

"São jogadores que foram indicados pela diretoria e também por nós. Eles vieram com espirito semelhante aos que aqui estão. Eles são jogadores que buscarão espaço. Eu disse a eles que não tem titular ou reserva. Quem ganha é o Ferroviário, nessa missão de buscar o acesso".

O último jogo oficial do Ferrão foi no dia 25 de março pela Copa do Nordeste, com a equipe realizando uma intertemporada desde o dia 10 de abril, visando a estreia. Como preparação, o time coral realizou um amistoso contra o Pacajus e venceu por 3 a 0, com gols de Ciel e Abner (2).

Palpites



Onde Assistir

A partida terá transmissão da Verdinha. 92,5 FM

Prováveis escalações



Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Geninho e Brayan; Lincoln, Vinícius Paulista, Marconi, Deysinho, Abner, Ciel e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Jeferson, Carlos Henrique, Gean, Lucão, Weverton, Ribeiro, Geandro, Gabriel Vieira, Denis Macedo, Mateusão, Tiaguinho. Técnico: Eduardo dos Santos

Ficha técnica | Ferroviário x Fluminense/PI

Local: Presidente Vargas

Data: 7/05/2023

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro Tarcisio Flores da Silva /RN

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel /CE e Anderson Moreira de Farias /CE