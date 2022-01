Ferroviário x Crato: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta quinta-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília), contra o Crato, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense. O duelo acontece no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

A partida marca o encerramento do 1° turno do certame estadual para as equipes. O Tubarão da Barra ocupa a vice-liderança, com 12 pontos. A equipe está invicta. O Azulão da Princesa, por sua vez, figura na 8ª colocação, com apenas quatro pontos conquistados. Neste momento, o Crato briga contra o rebaixamento.

Para o confronto desta quinta-feira, Anderson Batatais deve repetir a escalação utilizada na goleada do Ferroviário contra o Pacajus.

Ficha técnica | veja local, horário e onde assistir

Ferroviário x Crato - 7ª rodada do Campeonato Cearense

Local: Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará (CE)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Árbitro: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

Transmissão: YouTube da FCF TV

Prováveis escalações

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Emerson Souza, Alemão, Valderrama e Mauri; Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Crato: Fábio; Sukita, Mateus Dias, Natan e Arthur; Da Silva, Daniel e Ninho Xavier; Cleitinho, Dagson e Neto. Técnico: Roberto Juazeiro.