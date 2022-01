Ferroviário x Caucaia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta terça-feira (11), pela 2ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, diante do Caucaia, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte (CE). O Tubarão da Barra é o mandante do jogo, mas o tradicional Elzir Cabral ainda está impossibilitado receber jogos do Estadual por reformas no gramado.

Na estreia, o Peixe empatou com o Iguatu em 1 a 1, no estádio Morenão, em Iguatu (CE), deixando escapar uma vitória nos momentos finais da partida. Já o Caucaia, venceu o Pacajus na estreia por 2 a 1, largando bem no Estadual.

Enquete

inter@

Onde Assistir

A partida será transmitida pela FCF TV e em Tempo Real pelo Diário do Nordeste

Torcida

Assim, o Ferrão busca a 1ª vitória no Estadual e terá o apoio de sua torcida. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e serão vendidos no dia e local do jogo.

Sócios adimplentes com benefícios de entrada gratuita, basta se apresentarem direto na catraca do estádio. Crianças até 12 anos não pagam.

Apenas adultos com vacinação completa, mediante apresentação de documento comprobatório, poderão entrar no estádio. Uma equipe da FCF estará realizando as conferências.

Expectativa

O meio-campista Paulista espera que a equipe coral consiga vencer a primeira no Estadual. Ele entrou no decorrer do jogo, após lesão do meio campista Clisman, que será desfalque após sofreu fratura na clavícula direita e terá que ficar fora por até dois meses, de acordo com o fisioterapeuta do clube, Danilo Medeiros.

"Demorei para estreiar, mas fiquei muito feliz pela estreia. Infelizmente aconteceu essa fatalidade com o Clisman, se lesionou no começo do jogo. Entrei em uma posição que não era a minha, não gostei da minha estreia, poderia dar muito mais e coroar com a vitoria, mas sofremos o empate no fim do jogo e saimos com o sentimento de derrota. Foi pouco tempo de descanso, dois dias, corrigimos bola aérea, jogadas ofensivas, e esperamos fazer um bom jogo e conquistar a vitória", disse Paulista.

Prováveis Escalações

Ferroviário:

Jonathan; Madson, Eder, André Baumer e Roni; Valderrama, Emerson Souza e Mauri; Paulista, Edson Cariús e Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais

Caucaia:

Josué; Lucas Neres, Túlio, Roni Lobo, e Ceará; Wilker, Guto e Everton; Dú Paraíba, Iury Tanque e Vanderlan. Técnico: Roberto Carlos

Ficha Técnica

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Data: 11/1/2022

Horário: 15 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-CE

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva-CE e Camila Ferreira de Sousa-CE

Transmissão: FCF TV e Tempo Real do Diário do Nordeste