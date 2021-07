Ferroviário x Botafogo/PB: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

De volta ao Elzir Cabral, o Ferroviário inicia sua caminhada no returno da Série C do Campeonato Brasileiro de olho na liderança do Grupo A. O time coral recebe o Botafogo/PB, às 15 horas, pela 10ª rodada.

O duelo marca o confronto entre os dois melhores times do Grupo A, empatados com 15 pontos, mas com o liderando pelo saldo de gols: (5 a 1).

Assim, uma vitória hoje, levaria o Ferrão de volta à liderança, perdida após empatar em 1 a 1 com o Floresta, no fechamento do 1º turno.

Porém, mais do que a liderança, o Ferroviário abriria uma boa pontuação de vantagem dentro do G4 da Série C, que o leva ao primeiro quadrangular. Hoje o time cearense tem 2 pontos de vantagem para o Paysandu, 5º colocado.

Preparação

O elenco coral encerrou a preparação para o compromisso diante do Botafogo, na manhã da sexta-feira, na Barra do Ceará.

Na atividade, o técnico Francisco Diá comandou um trabalho de bola parada e finalizações ao gol.

O meia-atacante Berguinho, após sentir um desconforto muscular e seguindo orientação do departamento médico coral, será poupado.

O volante Wesley Dias, um dos destaques do Ferroviário na Série C, vê com bons olhos jogar em casa no Elzir Cabral, a casa coral, no jogo que classifica como difícil.

"Trabalhamos forte, com seriedade para enfrentar uma , grande equipe. Estamos confiantes para que em casa a gente conquiste os 3 pontos. O jogo vale a liderança e o Ferroviário tem que estar atento a todo instante. Serã um jogo decidido nos detalhes e jogar aqui, no campo que a gente conhece é fator positivo. Sabemos na nossa capacidade em casa, da nossa força".

No Botafogo

O Belo vai para a partida com dois importantes retornos. O meia Clayton e o atacante Welton Felipe deixaram o departamento médico, estão treinando normalmente e estarão à disposição do técnico Gerson Gusmão.

" Clayton e Welton treinaram normalmente nesta semana, estão evoluindo bem. Eles têm mais uns trabalhos antes da partida, mas provavelmente estarão à disposição, pelo menos para uma parte do jogo. A gente fica muito feliz em poder contar com esses dois atletas importantes da equipe", disse o treinador.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Brasileiro - Série C - 10ª rodada - 1ª Fase

Estádio: Elzir Cabral, em Fortaleza - CE

Data/Hora: 31 de Julho de 2021 - 15 horas

Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista -BA

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim - BA e Ledes Jose Coutinho Neto - BA

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Richardson, Vitão e Emerson, Wesley Dias, Diego Viana, Reinaldo, Adilson Bahia, Gabriel Silva. Técnico: Francisco Diá

Botafogo/PB

Lucas, Willian Machado, Gabriel Yanno e Daniel Felipe; Amaral, Pablo, Sávio, Gabriel Araújo e Esquerdinha; Luã Lúcio e Éderson. técnico Gerson Gusmão