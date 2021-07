Ferroviário e Botafogo/PB se enfrentam neste sábado (31) no estádio Elzir Cabral, pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra é o 3º do Grupo A com 15 pontos, enquanto o Belo é o vice-líder, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols melhor. Quem vencer assume a liderança do Grupo A.

