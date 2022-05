Ferroviário x Botafogo-PB: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário encara o Botafogo-PB em jogo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será neste domingo (1), às 15h (de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza.

O Tubarão da Barra é 15º na tabela com três pontos e está próximo da zona de rebaixamento. A equipe acumula uma vitória e duas derrotas. O time foi vencido pelo Atlético-CE na última rodada.

Já o Botafogo-PB está em sétimo na classificação. O time soma seis pontos numa campanha com duas vitórias e uma derrota. Na rodada anterior, a equipe paraibana venceu o Confiança por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR

NSports transmite a partida.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Vitão, Fredson, Emerson; Emerson Souza; Natan (Wagninho), Maicon Assis; Mauri, Dudu e Edson Cariús. Técnico: Betinho.

Botafogo-PB: Lucas Ferreira; Gabriel Yanno, Leandro Camilo, Paulo Vitor e Elias; Tinga, Anderson Paraíba, Adriano Jr; Alessandro, Adilson Bahia e Kesley. Técnico: Gerson Gusmão.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Botafogo-PB

Data e hora: 01/05, às 15 horas

Local: Estádio Elzir Cabral

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte