Ferroviário x Atlético: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Após perder a chance de liderar o Estadual ao empatar sem gols com o Caucaia, o Ferroviário fará outra tentativa em jogo pela 10ª rodada do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra enfrenta o Atlético neste sábado (5), no Elzir Cabral, às 15h30, e se vencer, contando com um tropeço do Caucaia diante do ascendente Icasa, assumirá a liderança, já que a diferença hoje é de 2 pontos a favor da Raposa Metropolitana (21 a 19).

A partida terá transmissão da FCF TV

Como chegam

O time coral está invicto no Estadual, com 5 vitórias e 4 empates, mas teve sua sequência de 4 vitórias seguidas quebrada ao empatar com o Caucaia no estádio João Ronaldo no meio de semana. Contra o Atlético, ameçadíssimo de rebaixamento em 7º com 6 pontos, o Tubarão da Barra espera repetir a atuação do 1º turno, os 4 a 1 no Domingão, o que fez embalar no certame.

O técnico coral Anderson Batatais afirmou que o time não se abateu após o empate diante do Caucaia e que o importante é o Ferroviário fazer a parte dele nas 5 rodadas finais.

"Eu acho que temos que fazer a nossa parte sempre. Se conseguirmos tudo coopera. Para conseguir os objetivos é buscar vencer. Temos um jogo difícil agora, contra o Atlético, que empatou fora. Temos que fazer nossa parte que as coisas vão acontecendo", finalizou o treinador coral.

Outros jogos

Além de Ferroviário e Atlético, a 10ª rodada do Campeonato Cearense tem mais 3 jogos:

Maracanã e Iguatu jogam no Domingão, às 15 horas, o Pacajus recebe o Crato no João Ronaldo às 16 horas e o Icasa enfrenta o Caucaia no Inaldão Lírio Callou, às 16 horas.

Prováveis Escalações

Ferroviário:

Jonathan, Roni, Éder Lima, Vitão, André Baumer, Valderrama, Robson Alemão, Emerson, Mauri, Wandson, Edson Cariús. Técnico: Anderson Batatais.

Atlético

Dionatan, Roberth, Rennan Moura, Eduardo Bahia, Bruno Nascimento, Dim, Hércules, Claudivan, Romarinho, Moré e Ewerton Potiguar. Técnico: Reginaldo França.

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 10ª rodada

Local: Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 5 de fevereiro de 2022 / 15h30

Árbitro: José Denis Garcês Lima

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e José Moracy de Sousa e Silva

Transmissão: FCF TV