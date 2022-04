Ferroviário x ABC pela Série C: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (16), às 17h (horário de Brasília), contra o ABC-RN. O duelo acontece no Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE) e marca a inauguração do novo estádio para jogos oficiais.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da DAZN, TV Bandeirantes e tempo real do Diário do Nordeste

Como chegam

O Ferrão jogará lá pela impossibilidade de atuar no Castelão, que passa por reparos no gramado. A diretoria coral ainda tentou alterar o horário do jogo para poder mandar a partida no Elzir Cabral, mas não teve sucesso. A ideia do clube era atuar às 15h30, já que seu estádio ainda não pode receber jogos noturnos.

Na estreia da Série C, o Ferrão deixou boa impressão ao fazer jogo duro com o Mirassol/SP, um dos favoritos ao acesso, mas acabou derrotado por 2 a 1 de virada.

Assim, a equipe de Roberto Fonseca busca a reabilitação na Série C, diante de um time que fará sua estreia. O ABC teve seu jogo da 1ª rodada adiado por estar envolvido na final do Campeonato Potiguar e sagrou-se campeão no meio de semana ao bater o rival América.

O técnico coral avaliou a estreia e espera melhoria já diante do ABC.

"Pode ter certeza que eu quero mais. Nós precisamos melhorar e fazer uma competição boa. Eu acredito que os jogadores captaram mais ou menos aquilo que a gente queria, de ter uma equipe que consiga tocar e ser agressiva. Mas temos que estar melhorando e ter atenção. A gente sabe onde melhorar", analisou.

Prováveis escalações



Ferroviário:

Jonathan; Marquinho Carioca, Éder Lima, Fredson e Maicon; Emerson, Valderrama, Emerson Souza e Clisman; Elias e Edson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca

ABC:

Pedro Paulo, Luís Gustavo, Eduardo, Ícaro e Felipinho; Richardson, Thallyson e Fábio Lima; Erick Varão, Jefinho e Wallyson. Técnico: Fernando Marchiori

Ficha técnica | Ferroviário x ABC

Local: Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Data: 16/04/2022

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro Diego da Silva Castro PI

Assistente 1: Mauro Cezar Evangelista de Sousa PI

Assistente 2: Alisson Lima Damasceno PI