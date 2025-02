Ferroviário vota venda da SAF para grupo europeu nesta terça (25); veja detalhes

O conselho deliberativo do Ferroviário será reunido nesta terça-feira (25) em uma assembleia geral para votar a aprovação de venda da sua Sociedade Autônoma do Futebol (SAF) para a Makes, grupo europeu que fez a proposta pela compra.

Os conselheiros do Ferroviário foram convocados pelo presidente do conselho deliberativo do clube, Abdon Paula Neto, para estar na sede do clube às 18h desta terça. Ao todo, 358 conselheiros estão convocados para participar da votação.

De acordo com informações divulgadas pelo Ferroviário, a votação será para aprovação da “alienação de até 90% (noventa por cento) das ações com direito a voto da FERROVIÁRIO S.A.F., seja em operação primária (aumento de capital)”.

Autorizar a Diretoria Executiva e a Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo a executarem todas as ações e praticarem todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações aprovadas no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, mas não se limitando, a negociarem e assinarem contrato de compra e venda de ações, acordo de subscrição de ações, acordo de acionistas, atos societários da FERROVIÁRIO S.A.F., contratos de licenciamento e de locação, assim como todos os demais instrumentos necessários à consumação da transação a ser aprovada. Ferroviário Sobre venda da SAF

A proposta de compra da SAF, pela empresa europeia MAKES, representada pelo português Pedro Roxo, envolve a “gestão do futebol profissional masculino, das categorias de base Sub-20 e Sub-17, e do futebol feminino”.

CONFIRA NOTA OFICIAL DO FERROVIÁRIO, DETALHANDO A PROPOSTA

1. Patrimônio e Uso da Vila Olímpica Elzir Cabral

O patrimônio físico do clube (Vila Olímpica Elzir Cabral) não faz parte da negociação e permanecerá sob posse do Ferroviário Atlético Clube.

No entanto, por meio de um contrato de comodato válido por 20 anos, o Ferroviário SAF terá direito de uso integral da estrutura, ficando responsável pelo pagamento das folhas salariais dos funcionários administrativos e pela manutenção do local.

O contrato de comodato não prevê pagamento de aluguel, mas tem como contrapartida investimentos em melhorias no CT de R$ 8 milhões até 2029.

2. Obrigações de Investimento no Futebol

A proposta prevê uma garantia mínima de orçamento para investimento no futebol pelos próximos 10 anos, conforme a divisão abaixo:

Série D → R$ 10 milhões por ano

Série C → R$ 15 milhões por ano

Série B → R$ 25 milhões por ano

Série A → R$ 50 milhões por ano

Com isso, os possíveis cenários de valores a serem investidos, incluíndo Equity abaixo discriminado, somariam:

Cenário 1 (10 anos na Série D) → R$ 113,3 milhões

Cenário 2 (1 ano na D e 9 anos na Série C) → R$ 158,3 milhões

Cenário 3 (1 ano na D, 1 ano na C e 8 anos na Série B) → R$ 238,3 milhões

Cenário 4 (1 ano na D, 1 ano na C, 1 ano na B e 7 anos na Série A) → R$ 413,3 milhões

3. Termos Financeiros – Aquisição e Investimentos

Valor total de “Equity” na proposta: R$ 13,3 milhões (antes era R$ 13 milhões):

R$ 500 mil → Entrada (30 dias após assinatura para pagamento de taxas referentes a registros da SAF)

R$ 1,8 milhões → Pagamento de mútuos de terceiros (antes não estava previsto este valor)

R$ 3 milhões → Pagamento de dívidas do clube (agora condicionado à entrada do clube em Recuperação Judicial ou uma das formas previstas no art. 13 da Lei 14.193/2021 – Lei das SAFs, a critério do clube) *

R$ 8 milhões → Investimentos na Vila Olímpica Elzir Cabral (agora sem previsão de aporte no primeiro ano, podendo ocorrer até 2029)

* Nova Condição: Recuperação Judicial

Para que o Ferroviário receba os R$ 3 milhões destinados ao pagamento de dívidas, será obrigatória a entrada com um pedido de Recuperação Judicial da Associação ou, conforme solicitação dos conselheiros em última reunião, e já acatada pela MAKES, por uma das formas previstas no art. 13 da Lei 14.193/2021 (Lei das SAFs), a critério do clube.

Nova Condição: Pagamento de mútuo de terceiros

A proposta agora prevê um pagamento de R$ 1,8 milhão a mútuos de fornecedores.

4. Participação do Ferroviário nas Receitas da SAF

O Clube terá as seguintes participações percentuais nas receitas da SAF:

10% de todo e qualquer contrato publicitário

5% do programa de sócio-torcedor (antes era 10%)

25% do lucro obtido na venda de produtos oficiais pela loja oficial

5. Identidade e Símbolos do Clube

Nome, cores e símbolos do Ferroviário NÃO fazem parte da negociação e continuarão sendo regidos pelo clube associativo, conforme previsto no Estatuto Social.

6. Estrutura de Governança na SAF

O Ferroviário Atlético Clube terá representação limitada na gestão da SAF, com participação minoritária nos conselhos:

1 cadeira de 5 no Conselho de Administração

1 cadeira de 3 no Conselho Fiscal

A Diretoria da SAF será eleita pela maioria do Conselho de Administração.

7. Pontos de Risco bem definidos

Conforme solicitação dos conselheiros, em última reunião, e já acatadas pela MAKES, os pontos de risco serão discutidos e incluídos no documento de Acordo de Acionistas, a saber: cláusula de reversão de ações, de tal forma que permita o clube retomar o controle da SAF em caso de descumprimento das condições avençadas com regras claras, nível máximo de endividamento e prestação, e acompanhamento de contas semestrais.