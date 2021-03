Ferroviário vive grande momento em 2021, com 6 vitórias seguidas e com 80% de aproveitamento

Um inicio de 2021 animador. Assim pode ser descrito o começo de temporada do Ferroviário, que vem conquistando resultados importantes sob o comando do técnico Francisco Diá. Com ele, são 16 jogos, com 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com 81,2% de aproveitamento. São 33 gols marcados e apenas 9 sofridos.

Porém, mais do que os números positivos, as conquistas também vieram. O time coral foi campeão da Copa Fares Lopes de 2020 (mas disputada em 2021) garantindo vaga na Copa do Brasil deste ano, venceu a 1ª Fase do Estadual conquistando assim, a vaga na mesma competição para 2022. Garantir participação em duas edições seguidas da Copa do Brasil resulta em cotas financeiras relevantes - em torno de R$ 1 milhão somando a primeira fase das duas competições - e uma visibilidade nacional.

Além das duas metas conquistadas, o Ferrão estreou bem na 2ª Fase do Campeonato Cearense, quando o nível aumentaria com as entradas dos favoritos Ceará e Fortaleza. O Tubarão da Barra largou bem, vencendo o Clássico da Paz contra o Ceará por 2 a 1 no CT do Vozão, em Itaitinga.

Momento

Ao bater o Vozão, são 6 vitórias consecutivas no Estadual, que começou com uma derrota para o Pacajus e um empate diante do Atlético, mas depois disso, só vitórias. Mérito para o técnico Francisco Diá, que conseguiu extrair o melhor dos jogadores em um curto espaço de tempo. Com 16 jogos em 53 dias, o Ferroviário entrou em campo a cada 3,3 dias.

Legenda: O técnico coral, Francisco Diá, vem fazendo um trabalho consistente em 2021 após reformulação do elenco Foto: THIAGO GADELHA

O treinador coral acredita que o clube pode lutar pelo título estadual após vencer um adversário qualificado com o Ceará.

"O time teve muita obediência tática, entrega e tem assimilado aquilo que pedimos. Descansamos o Bahia, nosso artilheiro, o nosso zagueiro Vitão que estava desgastado. Enfrentamos Ceará com uma equipe qualificada, neutralizamos o time deles em grande parte do jogo. Claro que vencer uma equipe tão qualificada como o Ceará nos dá alegria de pensar alto, primeiro em classificação, e depois buscar o titulo. Os favoritos continuam sendo Ceará e Fortaleza, mas o Ferroviário pode surpreender".

Reformulação

No fim de dezembro, o Ferroviário iniciou um processo de reformulação para a temporada 2021, após a eliminação na 1ª Fase da Série C do Brasileiro. Do elenco formado para 2021, poucos remanescentes sãothoje titulares, como o zagueiro Vitão e o meia Reinaldo. No mais, contratações que vem dando certo, como o goleiro Jonatan, o zagueiro Richardson, além dos atacantes Wendson (autor dos dois gols diante do Ceará), Berguinho (autor do gol do título da Fares Lopes diante do Icasa) e Adílson Bahia (artilheiro coral no ano com 10 gols em 14 jogos).

Campanha coral em 2021

16 jogos

12 vitórias

3 empates

1 derrota

33 gols marcados

9 sofridos

81,2% de aproveitamento