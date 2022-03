Ferroviário vende ingressos para semifinal do Cearense; torcedora coral não paga

O Ferroviário iniciou nesta quinta-feira (10) a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza. Assim como o Tricolor do Pici, as torcedoras corais também terão entrada gratuita. É possível comprar os bilhetes nas lojas física e online. Confira valores e setores.



O Clássico das Cores, válido como jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, será no sábado (12), na Arena Castelão, a partir das 17h45. A torcida coral será acomodada no setor inferior norte do estádio.

VENDA



As torcedoras que quiserem ir ao jogo vão entrar gratuitamente. Basta apresentar o cartão de vacina com as três doses do imunizante contra a covid-19, de acordo com a idade.A novidade para o confronto é a entrada gratuita para mulheres, sendo necessário apenas apresentar o cartão de vacina ou o comprovante com as doses necessárias de acordo com a idade.

On line - É possível comprar neste site.

Loja física - Ferrão Store, loja oficial do clube, no Piso L2 do Shopping RioMar Kennedy.





VALORES



Inteira - R$ 30,00

Meia - R$ 15,00