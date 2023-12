Ferroviário vence Potiguar em amistoso de preparação para temporada de 2024

O Ferroviário venceu o Potiguar de Mossoró por 1 a 0 em amistoso realizado na tarde desse sábado (23) no estádio Elzir Cabral. O gol do Tubarão da Barra foi marcado pelo jogador já conhecido da torcida coral, Gabryel Martins.

O torcedor coral pôde acompanhar de perto a partida que foi realizada visando a preparação da equipe para a temporada de 2024, onde o Ferroviário vai disputar a pré-Copa do Nordeste, além do Campeonato Brasileiro Série C, a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense. O elenco do Ferroviário treina para o próximo ano desde o dia 22 de novembro.

