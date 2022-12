Ferroviário vence Potiguar de Mossoró em amistoso no Elzir Cabral

O Ferroviário venceu o Potiguar de Mossoró por 2 a 0, em amistoso no estádio Elzir Cabral, na tarde desta sexta-feira (23). O time coral venceu com gols de Ciel e Cairo, ambos na 1ª etapa de jogo.

Este foi o 2º jogo preparatório visando a temporada de 2023. No último dia 17, o Ferrão fez jogo treino contra o Sub-20 do Fortaleza e venceu, também por 2 a 0, com gols de Ciel e Erick Pulga.

Legenda: O atacante Ciel marcou um dos gols do Ferrão no amistoso desta sexta-feira Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Replay

O Tubarão da Barra fará novo amistoso com o Potiguar, no dia 30, no Estádio Nogueirão, em Mossoró-RN.

A série de partidas visa o duelo da fase eliminatória da Copa do Nordeste. O Ferroviário enfrentará o ASA/AL, no dia 5 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, às 20 horas em jogo único. Se vencer, o Ferrão avança de fase. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Técnico analisa

O técnico coral Paulinho Kobayashi, analisou analisou a atuação de seus comandados visando a estreia da Copa do Nordeste.

“O trabalho tem que ser voltado para a estreia. A gente tem que trabalhar um pouco mais o lado tático, querendo pensar em como são as situações que a nossa equipe precisa. Então o trabalho dessa semana e da outra, que já vai ser a semana do jogo que para a gente é muito importante, tem que ser um pouco mais intensificado na parte tática e técnica”, disse ele.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil