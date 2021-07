Ferroviário vence o Manaus no Vovozão e vira líder do Grupo A da Série C

O Ferroviário é o novo líder do Grupo A da Série C do Brasileiro. O Tubarão da Barra venceu o Manaus por 1 a 0, no estádio Vovozão, com golaço de Reinaldo, assumindo a liderança do Grupo A com 14 pontos. O time coral assume a liderança após a 8ª rodada e abre 2 pontos para o 5º colocado, primeiro time fora do G4.

Na próxima rodada, o time coral enfrenta o Floresta no sábado, dia 24, novamente no estádio Vovozão, às 17 horas.

O Ferroviário mostrou que vive um bom momento na Série C, ao vencer a segunda seguida. O clube vinha de vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu fora de casa e precisava mostrar em casa sua força.

E o time coral fez um bom jogo, principalmente no 1º tempo quando dominou o adversário e fez 1 a 0 aos 25 minutos com golaço de Reinaldo, que chutou forte no ângulo direito do goleiro Renan Rocha: 1 a 0.

A equipe coral manteve o dominio e atacou bem pelos lado do campo, mas as finalizações de Gabriel Silva e Cariús - que fazia sua reestreia - foram travadas pela defesa.

Legenda: O jogo no Vovozão foi muito disputado entre dos postulantes ao G4 do Grupo A Foto: Fabiane de Paula

Etapa final

No intervalo, o Manaus fez alterações ofensivas visando pressionar o Tubarão da Barra e conseguiu. Anderson Paraíba, um dos que entrou no 2º tempo, criou algumas chances, fazendo Rafael trabalhar e outras passaram perto do gol coral com Philip e Rafhael Lucas.

Com sua equipe dominada, o técnico Francisco Diá mudou o Ferrão para aproveitar os espaços nos contra-ataques e surtiu efeito. Roni, Aperibé e Augusto deixaram o time coral mais perigoso, que passou a criar chances na reta final de jogo, com o cansaço do adversário.

O Ferrão poderia ter decidido o jogo com Augusto, aos 44 e ao 46, mas parou no goleiro Renan Rocha.

Com o jogo até os 50, o Tubarão da Barra segurou o resultado com muita raça e conquistou uma importante vitória.

Ficha Técnica

Competição: Série C do Brasileiro - 1ª Fase - 8ª Rodada

Data: 18/07/2021

Hora: 18 horas

Arbitro: Ilbert Estevam da Silva – SP

Assistentes: Leandro Matos Feitosa – SP e Amanda Pinto Matias – SP

Estádio: Vovozão, em Fortaleza (CE)

Cartões Amarelos: Richardson, Vitão e Edson Cariús (Ferroviário), Dudu Mandai, Vinícius Barba e Gabriel Davis (Manaus)

Gol: Reinaldo (Ferroviário)

Ferroviário: Rafael, Lázaro (Berguinho), Vitão, Richardson e Emeson; Wesley Dias, Emerson Souza, Diego Viana (Dudu) e Reinaldo (Roni); Gabriel Silva (Augusto) e Edson Cariús (Aperibé). Técnico: Francisco Diá

Manaus Futebol ClubeManaus Futebol Clube

Manaus

Renan Rocha; Edvan (Philip), Marcelo Augusto (Igor), Spice e Marcão; Dudu Mandai, Vinícius Barba, Gilson (Gabriel Davis) e Douglas Lima (Anderson Paraíba);

Diego Rosa (Rafhael Lucas) e João Diogo. Técnico: Marcelo Martelotte