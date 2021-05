Ferroviário vence Caucaia por 1 a 0 e mantém invencibilidade no Estadual

Jogando em casa, no Estádio Elzir Cabral, o Ferroviário venceu o Caucaia por 1 a 0 e se isolou na liderança da 2ª fase do Campeonato Cearense, com 13 pontos, garatindo antecipadamente vaga nas semifinais do certame estadual. O gol da partida foi marcado por Emerson, de pênalti.

Os comandados de Francisco Diá pressionaram durante todo o jogo, esbarrando na boa atuação de Uoston, goleiro do Caucaia. Porém, aos 30 minutos do 2º tempo, após cobrança de escanteio, Arianny Kristinne, árbitra da partida, assinalou pênalti por toque de mão do camisa 21, Wilker. Na cobrança, Emerson colocou o Tubarão da Barra em vantagem.

Com o resultado, a equipe coral manteve o 100% de aproveitamento na 2ª fase do Campeonato Cearense e chegou ao seu 13º jogo seguido sem perder na temporada 2021. O Caucaia, por sua vez, segue na última colocação.

As equipes voltam a campo no sábado (15). No Elzir Cabral, o Caucaia visita o Icasa, pela 6ª rodada do certame estadual. Às 18h, o Ferroviário visita o Atlético-CE no Estádio Raimundo de Oliveira.

Legenda: Ferroviário chegou ao seu 13° jogo de invencibilidade na temporada 2021 Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Atlético-CE x Pacajus

Em duelo simultâneo pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, Atlético-CE e Pacajus empataram em 1 a 1, no Estádio Domingão, em Horizonte. Testinha abriu o marcador para os visitantes, enquanto Valdo Bacabal igualou o marcador para a Águia da Precabura.

Com o resultado, o Atlético-CE assumiu a vice-liderança do certame estadual, com 10 pontos conquistados em cinco partidas. O Pacajus, por sua vez, segue na 5ª colocação com seis pontos, brigando por uma vaga no G4.

Legenda: Valdo Bacabal igualou o marcador para o Atlético-CE contra o Pacajus Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense