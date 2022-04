Ferroviário vai fazer primeiro jogo oficial da Arena Romeirão; veja data e adversário

O Ferroviário Atlético Clube terá a honra de realizar o primeiro jogo oficial da Arena Romeirão, concluída em março de 2022. Será contra o ABC, pela 2ª rodada da Série C, dia 16 de abril, às 17h.

A mudança foi anunciada na noite desta segunda-feira (11), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A justificativa apontada foi garantir melhores condições para transmissão em TV aberta, no que se refere à iluminação adequada e estádio com melhores instalações.

Ainda não se sabe se o Tubarão da Barra adotará Juazeiro do Norte como casa nas disputas da Série C. A Arena Castelão está impossibilitada de uso do time, devido às péssimas condições do gramado e os compromissos de Ceará e Fortaleza pelas competições internacionais e Série A.