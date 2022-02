Ferroviário tropeça e Caucaia garante título da 1ª Fase do Estadual; rodada também define rebaixados

O Ferroviário manteve sua sina de empates na 1ª Fase do Campeonato Cearense e não tem mais chances de título da 1ª Fase, que dá vaga na Copa do Brasil de 2023 ao fim da 12ª rodada. O Tubarão da Barra voltou a sofrer um gol no fim do jogo e cedeu o empate em 1 a 1 ao Icasa no estádio Inaldão Lírio Callou, em Barbalha, definindo o título para o Caucaia, que goleou o Atlético Cearense por 5 a 2, no estádio João Ronaldo, em Pacajus.

A Raposa Metropolitana confirmou o título com duas rodadas de antecedência ao chegar aos 28 pontos, deixando o Ferroviário com 22.

O jogo

O Ferroviário dominou o 1º tempo, criando as principais chances. Mesmo com o campo pesado pelas chuvas, o time coral conseguiu levar perigo ao gol do Icasa, que parou no goleiro Tanaka.

O Ferrão teve três chances, com Gabriel Silva, Andre Magno e Wandson, com o goleiro do Verdão defendendo todas.

Nervoso com a pressão da torcida no Inaldão, o Icasa demorou para criar oportunidades e também parou no goleiro, com Cachorrão e Silvano exigindo defesas de Jonantan.

2º tempo

Na etapa final, o Ferroviário começou pressionando e rondando a área do Verdão do Cariri, marcando seu gol cedo. Aos 8 minutos, Dudu fez jogada individual, bateu em cima da defesa e na sobra, Mauri encobriu o goleiro para abrir o placar.

Depois do gol, o Icasa ficou mais com a bola, tentou pressionar, mas não conseguia criar chances. Até que aos 40 minutos, Patrick recebeu carga de Vitão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Leandro Mendes bateu bem e empatou para o Verdão, aumentando a sina coral de empates no Estadual.

Vaga direta ameaçada

A série de empates - o 7º em 12 jogos - complica até a classificação direta do Ferroviário para as semifinais, já que o Pacajus venceu o confronto direto com o Maracanã por 2 a 1, chegando aos 19 pontos. Restando duas rodadas para o fim da 1ª Fase, o Peixe já chegará pressionado ao já ter mudado de técnico e empatado as duas partidas que fez com o novo treinador, Paulinho Kobayashi.

Lembrando que os dois primeiros colocados vão direto para a semifinal do Estadual, enquanto o 3º colocado enfrentará o Fortaleza e o 4º colocado duelará com o Ceará nas quartas de finais.

Rebaixados

A 12ª rodada também definiu os dois rebaixados para a Série B do Estadual. O Crato foi goleado por 7 a 0 para o Iguatu no Morenão e foi rebaixado com apenas 5 pontos, estando na última colocação. O Iguatu entrou no G4 com 17 pontos e ainda pode chegar na vice-liderança.

Legenda: O Atlético Cearense foi rebaixado ao perder por 5 a 2 para o Caucaia e foi rebaixado, enquanto a Raposa Metropolitana garantiu vaga na Copa do Brasil de 2023 com a liderança da 1ª Fase Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

O outro rebaixado é o Atlético Cearense, que ao ser goleado pelo Caucaia e o Icasa empatar o jogo no final, acabou caindo também. A Àguia tem apenas 7 pontos e só pode chegar a 13, enquanto o Verdão do Cariri, primeiro time fora do Z-2, chegou a 14, com o pontinho arrancado em Barbalha.

Próximos jogos

A 13ª rodada do Estadual será disputada na próxima quarta-feira (16) com 4 jogos:

Ferroviário x Pacajus (15h no Elzir Cabral)

Atlético x Crato (15h no Domingão)

Caucaia x Iguatu (15h no João Ronaldo)

Icasa x Maracanã (15h no Inaldão-Lirio Callou)