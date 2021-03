Ferroviário tem partida da Copa do Brasil alterada pela 3ª vez, jogando agora em São Januário

O Ferroviário teve seu jogo da 1ª Fase da Copa do Brasil contra o Porto Velho (RO) mais uma vez modificado. Mas desta vez, apenas o local: a partida sai do estádio da Cidadania, em Volta Redonda, para São Januário, no Rio de Janeiro, do Vasco da Gama. A data (quinta-feira, 25) e o horário (15h30) foram mantidos.

A Confederação Brasileira de Futebol havia confirmado ontem uma nova data e local após várias remarcações, mas a prefeitura de Volta Redonda vetou horas depois as partidas da Copa do Brasil, liberando apenas os jogos do Campeonato Paulista.

Três alterações

O confronto sofreu uma série de alterações devido às restrições dos estados para combate à pandemia de Covid-19. Inicialmente, o jogo foi marcado para Porto Velho, para depois ser transferido para o Antônio Accioly, em Goiânia, por causa das restrições em Rondônia.

Dias antes do jogo, o Governo de Goiás proibiu a realização de partidas de futebol no Estado, mas a CBF suspendeu o jogo no dia 17 quando as equipes já estavam em Goiânia.

Foi quando ontem, a CBF remarcou a partida para Volta Redonda, mas após o veto da Prefeitura da cidade, a entidade precisou buscar outro local para a partida.

O Ferrão já treinava aguardando a partida desde o retorno de Goiânia. Com o jogo confirmado para o RIo de Janeiro, o clube viaja na manhã de quarta-feira. O time coral joga por um empate para avançar, já que é visitante no duelo.