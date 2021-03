Ferroviário tem melhor inicio de temporada dos últimos 10 anos

O Ferroviário vive um momento especial em 2021, com o melhor início de temporada dos últimos 10 anos. A equipe do técnico Francisco Diá fez 17 jogos até então, vencendo 13, empatando 3 e perdendo apenas um, marcando 34 gols e sofrendo 9.

O início é promissor e melhor do que anos históricos da década, como 2018 com os títulos da Série D do Brasileiro e Fares Lopes, do vice-Estadual em 2017 e até da Série B Cearense de 2016.

O Diário do Nordeste comparou o início de campanhas de 2012-2021 para fechar uma década, com um recorte de 17 jogos, que é o número atual da equipe na temporada. Apenas nos anos de 2017 e 2014 o número de jogos foi de 16, por ser o máximo jogado nas duas temporadas.

A atual temporada é consistente em números e em resultados. São 13 vitórias em 17 jogos, que valeram títulos como o da Copa Fares Lopes de 2020, mas disputada em 2021 já como este novo elenco e treinador, a 1ª Fase do Estadual que valeu uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

Campanhas

A conquista da Fares Lopes foi invicta com 6 vitórias e 2 empates, enquanto na 1ª Fase do Estadual, a equipe perdeu na estreia por 1 a 0 para o Pacajus - sua única derrota em 2021 - mas venceu 5 seguidas e foi campeão "simbólico" da 1ª Fase.

Nas fases em andamento de outras competições, o time coral largou bem. No Estadual, bateu o Ceará por 2 a 1 na estreia da 2ª Fase, e na Copa do Brasil venceu o Porto Velho/RO, em jogo único no Rio de Janeiro por 1 a 0, avançando de fase para encarar o América/MG no dia 14.

Ou seja, a temporada coral é constante, os resultados apareceram contra adversários de níveis diferentes. Nos outros anos do comparativo, os campeonatos eram semelhantes, ou a 1ª Fase do Estadual ou 1ª Fase da Copa do Brasil, mas o time não se aproximou no nível deste ano.

Outros destaques

No ano do acesso na Série B Cearense em 2016, contra adversários mais fracos, pelo menos teoricamente, o aproveitamento foi de 70,5% de aproveitamento, com 11 vitórias em 17 jogos.

Em 2017, ano seguinte que o time coral sagrou-se vice-campeão cearense eliminando o Fortaleza na semifinal em duelo histórico, o início não foi bom, com 41,6% de aproveitamento.

Já no considerado o maior ano da história recente coral, em 2018, ano do título da Série D do Brasileiro e da Taça Fares Lopes, além da 4ª Fase da Copa do Brasil, o início foi irregular: Foram 47% de aproveitamento em 17 jogos, com 6 vitórias, 6 Empates e 5 derrotas.

Futuro

O início de ano é promissor, com o Ferroviário almejando conquistas importantes. O clube espera lutar pelo título cearense, ir longe na Copa do Brasil e claro, na Série C, conquistando o sonhado acesso.

Quem reforça estas ambições é o técnico Francisco Diá.

"Quero parabenizar a diretoria pelo apoio que nos deu, de toda comissão técnica, todos que fazem o Ferroviário. Eu e minha comissão técnica fomos muito bem recebidos e o trabalho está surtindo efeito. Estamos no caminho certo, vamos tentar em busca de classificação na Copa do Brasil e ser a surpresa ganhando o Cearense. Não acredito que seja impossível, largamos bem contra o Ceará, um time de grande investimento e de Série A. Queremos ir em busca deste título e fazer uma grande Série C", declarou o treinador.

Campanhas corais 2012-2021

2021

(Titulo Fares Lopes 2020, título 1ª Fase Estadual, na 2ª Fase da Copa do Brasil)

82,3% de aproveitamento

17 Jogos

13 Vitórias

3 Empates

1 Derrota

34 Gols

9 Gols Sofridos

2020

56,8% de aproveitamento

17 Jogos

8 Vitórias

5 Empates

4 Derrotas

2019

47% de aproveitamento

17 Jogos

6 Vitórias

6 Empates

5 Derrotas

2018

(4ª Fase da Copa do Brasil, Campeão da Série D e Fares Lopes)

47% de aproveitamento

17 Jogos

6 Vitórias

6 Empates

5 Derrotas

2017

(vice-cearense)

41,6% de aproveitamento

16 Jogos*

4 Vitórias

8 Empates

4 Derrotas

*Fez apenas 16 jogos no ano

2016

(acesso da 2ª Divisão Cearense)

70,5% de aproveitamento

17 Jogos

11 Vitórias

3 Empates

3 Derrotas

2015

(2ª Divisão Cearense)

41,1% de aproveitamento

17 Jogos

6 Vitórias

3 Empates

8 Derrotas

2014

(Rebaixado 2ª Divisão Cearense)

37,5% de aproveitamento

16 Jogos

5 Vitórias

3 Empates

8 Derrotas

*Fez apenas 16 jogos no ano

2013

64,7% de aproveitamento

17 Jogos

10 Vitórias

3 Empates

4 Derrotas

2012

25,4% de aproveitamento

17 Jogos

3 Vitórias

4 Empates

10 Derrotas