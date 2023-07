Ferroviário tem jogo contra Princesa de Solimões adiado; veja nova data e horário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou, na manhã deste sábado, (29), que o jogo entre Princesa de Solimões-AM e Ferroviário-CE foi adiado em decorrência de um atraso de voo da equipe cearense. A previsão é que o Tubarão da Barra desembarque no final desta manhã.

A partida, antes marcada para domingo (30), às 19h (de Brasília), foi adiada e remarcada para a próxima segunda-feira (31), às 21h (de Brasília). O local do jogo foi mantido. Portanto, Princesa de Solimões e Ferroviário se enfrentam no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru/AM.

O clube informou à imprensa local que a modificação na data e no horário do jogo foi motivada pelo atraso do voo na saída da capital cearense. Em decorrência do atraso, a delegação perdeu a conexão em Recife para Manaus e solicitou a alteração do jogo, que foi acatado pela CBF.

O jogo entre as equipes é válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Na competição, o Ferroviário está invicto, de 14 jogos disputados, o Tubarão da Barra venceu 11 e empatou três. A equipe tem um saldo de gols positivo, com 24.

*Sob a supervisão de Victor Ximenes