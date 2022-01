Ferroviário se reapresenta de olho no Crato pelo Campeonato Cearense

O Ferroviário se reapresentou na tarde desta terça-feira (25), na Vila Olímpica Elzir Cabral, após a vitória diante do Pacajus por 4 a 1 na noite da última segunda-feira (24), pelo Campeonato Cearense. Os titulares na partida realizaram treino regenerativo, enquanto os demais atletas aprimoraram a parte física. O Tubarão da Barra já mira o jogo contra o Crato na quinta-feira (27), pelo Estadual.

Para o técnico Anderson Batatais, a equipe está progredindo na competição e encontrando seu próprio ritmo, mesmo tendo um período de preparação curto na pré-temporada.

"Estamos em uma crescente. É o que falamos lá atrás, que iríamos crescer na competição devido a nossa pré-temporada que não foi aquilo que todos nós queríamos. A equipe vai entendendo o modelo de jogo, a forma de jogar, as partidas em sequência ajudam na assimilação. É lógico que gostaríamos de descansar mais, mas isso também dá um ritmo para os jogadores", afirma o técnico.

Regularidade

O Tubarão da Barra tem o desafio de manter a regularidade na competição, principalmente para continuar no topo da tabela e conseguir a classificação para a segunda fase. Hoje, a equipe ocupa a vice-liderança da tabela com 12 pontos, atrás apenas do Caucaia, líder com 16.

O próximo desafio do Ferroviário será na quinta-feira, pela 7ª rodada do Estadual. O Tubarão enfrenta o Crato, às 15h30, no estádio Elzir Cabral.

LEIA TAMBÉM Jogada Após revitalização no campo, Castelão está pronto para receber jogos e poderá ter gramado híbrido