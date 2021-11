Ferroviário se apresenta no dia 6 de dezembro para 2022; veja jogadores com contrato

O Ferroviário fez seu último jogo oficial no dia de novembro ao ser eliminado nos pênaltis pelo Floresta na Pré-Copa do Nordeste no Castelão. E desde então, o clube deu férias ao elenco, vem buscando reforços no merado e se apresentará no dia 6 de dezembro para a temporada 2022.

Estão confirmados na apresentação os 23 remanescentes da temporada, muitos que jogaram a Série C do Brasileiro ou foram contratados recentemente para as duas fases da Pré-Copa do Nordeste.

Legenda: O técnico Anderson Batatais permaneceu no Ferroviário e comandará a equipe em 2022 Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O time coral ainda não confirmou nenhum reforço após a disputa da Pré-Copa do Nordeste, mas até a data de apresentação, a diretoria do clube, em consonância com o técnico Anderson Batatais, vem trabalhando para reforçar o elenco coral para o ano de 2022.

Elzir Cabral

Durante o mês de novembro, melhorias nas instalações e gramado do estádio Elzir Cabral estão sendo realizadas, tudo com o propósito de oferecer as melhores condições de trabalho aos jogadores.

Competições

O Ferroviario disputará três competições em 2022: Estadual, Copa do Brasil, Série C do Brasileiro. A estreia coral em 2022 será contra o Iguatu, no dia 9 de janeiro, às 15 horas no Morenão, pela 1ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense.

Jogadores com contrato

Goleiros: Jonathan e Ytalo

Laterais-direito: Marquinho e Roni

Laterais-esquerdo: Emerson, Weslley e Madson

Zagueiro: Vitão, João Pedro e Diney

Volantes: Lucas Gonçalves, Emerson Souza, Paulista, Dudu e Índio

Meias: Mauri, Breno e Yuri Keufer

Atacantes: Gabriel Silva, Thiago Aperibé, Clisman, Wandson e Luís Henrique