Ferroviário renova contrato com promessa da base integrado ao profissional

O Ferroviário anunciou na última terça-feira (11) a renovação de contrato com o meio-campista Diotti, de 20 anos, uma das promessas das categorias de base do Tubarão da Barra. O novo vínculo do volante com o Ferrão é válido até o fim de 2027.

O jovem jogador foi integrado ao elenco profissional do Ferroviário nesta temporada e já soma quatro partidas pelo time principal do Ferrão. Diotti havia sido um dos destaques do time coral na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“A renovação reforça o compromisso do Ferroviário com a valorização de suas categorias de base, garantindo continuidade ao trabalho de formação de atletas para o time principal”, disse o clube no comunicado de anúncio da renovação.

Diotti e o restante do elenco do Ferroviário seguem se preparando para a disputa de terceiro lugar do Campeonato Cearense 2025, a ser jogada no próximo sábado (15), às 19h, contra o Maracanã, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.