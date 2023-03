Ferroviário renova com técnico Paulinho Kobayashi para Série D

O Ferroviário anunciou nesta terça-feira (28), a renovação de contrato com o técnico Paulinho Kobayashi. O técnico chegou na equipe coral para essa temporada e renovou contrato para a disputa da Série D do Brasileiro, que inicia em maio.

Com Kobayashi, o Ferrão disputou até aqui três competições: Copa do Nordeste, Cearense e Copa do Brasil, mas já foi eliminado em todas elas. O coral avançou até a fase de grupos da Copa do Nordeste, semifinais no Cearense e 2ª Fase na Copa do Brasil. Com Kobayashi, foram 21 jogos, oito vitórias, sete empates e seis derrotas.

Assim, o time se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. E até o início da competição, na qual estreará contra o Fluminense/PI, o clube fará uma intertemporada.

Planejamento Em nota, o clube informou que a diretoria coral tem reuniões agendadas por toda a semana, envolvendo todas as áreas do clube, especialmente financeiro e futebol, e já iniciadas na última segunda-feira. A reapresentação do elenco para o início dos trabalhos de intertemporada, bem como informações oficiais sobre saídas e chegadas no elenco, serão oportunamente definidas e divulgadas.