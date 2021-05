Ferroviário renova com o goleiro Jonathan até o fim de 2022

O Ferroviário anunciou a renovação do contrato do goleiro Jonathan até o final de 2022. O atleta é um dos grandes destaque na temporada, defendendo a meta coral em 15 jogos, entre Taça Fares Lopes, Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

O time coral estreia na Série C do Brasileiro no dia 29, contra o Botafogo/PB no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), mas não terá o goleiro em campo.

Isso porque ele foi submetido à uma cirurgia bucomaxilofacial, realizada pelo médico e cirurgião-dentista, especialista nesse tipo de cirurgia, Dr. João Hyppólito e por sua equipe e ficará ficará afastado por um período de aproximadamente quatro semanas de atividades físicas coletivas e de jogos. .

Trajetória

Com o 28 anos, Jonathan fez sua estreia no dia 14 de janeiro, diante do Caucaia, na estreia da Taça Fares Lopes, competição que o Ferroviário foi campeão com o arqueiro coral sendo decisivo em todo o certame. O último jogo do goleiro com a camisa do Ferrão foi ainda na 2ª Fase do Estadual, diante do Atlético Cearense, quando sofreu a lesão no osso do rosto no empate em 2 a 2.