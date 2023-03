Ferroviário renova com goleiro Douglas Dias até 2024

O Ferroviário anunciou na tarde desta quinta-feira (30) a renovação de contrato do experiente goleiro Douglas Dias. O jogador de 35 anos é titular absoluto e um dos principais destaques do Tubarão da Barra no início da atual temporada. São 21 jogos disputados até o momento em 2023, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Douglas Dias tinha contrato com o Ferrão até o final da atual temporada, mas estendeu o seu vínculo com o clube coral até o final de 2024. Revelado pelo Fortaleza, o goleiro chegou ao Ferroviário para a disputa da temporada 2023. Douglas acumula passagens por Maracanã, Floresta, Guarany e Ceará, entre outros.

O Ferroviário concentra suas atenções para a disputa da Série D do Brasileirão 2023. A equipe coral foi eliminada na segunda fase da Copa do Brasil, pelo Grêmio, nas quartas de final da Copa do Nordeste, pelo Fortaleza, e nas semifinais do Campeonato Cearense, também pelo Fortaleza.

Na última terça-feira (28), o Ferroviário também garantiu a permanência do técnico Paulinho Kobayashi, até o final da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, os laterais Rodrigo Negueba e Zé Carlos, e os zagueiros Fabão e Edgar tiveram as suas saídas do elenco confirmadas pelo clube.